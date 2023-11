Lamborghini comunica i calendari del Super Trofeo

Lamborghini ha reso noti i calendari 2024 del Super Trofeo Europa, North America ed Asia, manca solo la comunicazione relativa all'ultimo round, che si correrà nello stesso weekend delle World Finals, e sarà reso noto a breve, in occasione dell'appuntamento di Vallelunga. Nello specifico, si segnala per la prima volta in assoluto l'abbinamento tra il Lamborghini Super Trofeo Europa ed il Wec in 3 appuntamenti, tra cui anche quello di Le Mans. A supporto del Wec anche una tappa della serie nordamericana, precisamente nella gara della Lone Star Le Mans, in Texas, sul Circuit of the Americas.

In altri 2 frangenti, inoltre, il Lamborghini Super Trofeo Europa verrà abbinato con il Fanatec GT World Challenge Europe, mentre saranno quattro gli appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo North America che si svolgeranno in concomitanza con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Le 12 gare del Lamborghini Super Trofeo Europa suddivise in 6 round, scatteranno nel weekend del 19-21 aprile, ad Imola, nello stesso fine settimana del Wec, campionato che affiancherà anche a Spa, in Belgio, dal 9 all'11 maggio. Dall'11 al 15 giugno sarà la volta del tracciato di Le Mans, nell'anno in cui la casa del toro prenderà parte alla 24 Ore con il nuovo prototipo, la SC63 LMDh, che correrà tra le hypercar. Quindi, si arriva alle tappe del Nürburgring (26-28 luglio) e Barcellona (11-13 ottobre), in abbinamento con il Fanatec GT World Challenge Europe, mentre l'ultimo round si svolgerà nel contesto delle World Finals.

Il Lamborghini Super Trofeo North America partirà da Sebring, in Florida, nel weekend del 15 e 16 marzo, in concomitanza della 12 Ore del campionato IMSA. In seguito il monomarca del toro correrà a Laguna Seca (10-12 maggio), e Watkins Glen (21-23 giugno), prima di approdare sul Circuit of the Americas, a supporto del Wec (31 agosto - 1 settembre). Più avanti, dal 20 al 22 settembre arriverà nel tracciato dell'Indianapolis Motor Speedway, prima di giungere alla tappa conclusiva, a contorno del Word Finals. Il Lamborghini Super Trofeo Asia, prenderà il via dalla Malesia, sulla pista di Sepang, a inizio maggio, prima di spostarsi, nel mese successivo, in Australia, sul circuito del Bend Motorsport Park; quindi giungerà a luglio ad Inje, in Sud Corea e, per metà agosto, in Giappone, sul tracciato del Fuji.

La penultima tappa è in programma a Shanghai per il mese di settembre sulla pista di Shanghai, in attesa dell'ultimo appuntamento che sarà concomitante con le World Finals.

