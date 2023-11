Aci, segno più anche ad ottobre per il mercato dell'usato

Ennesimo bilancio positivo a ottobre per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. I passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un incremento del 10,3% rispetto a ottobre 2022, che cala tuttavia al 5,2% in termini di media giornaliera per la presenza di una giornata lavorativa in più. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 197 usate (ovvero quasi il doppio delle prime iscrizioni) nel mese di ottobre e 184 nei primi dieci mesi dell'anno. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile Auto-Trend, l'analisi statistica realizzata dall'Au-tomobile Club d'Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.aci.it .

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sul mercato dell'usato sono sempre le alimentazioni tradizionali (gasolio e benzina) ad occupare la vetta della classifica. In costante crescita, tuttavia, le compravendite di vetture ibride a benzina di seconda mano, che hanno messo a segno un aumento mensile del 71%, raggiungendo una quota di mercato del 5,3%. Non decolla, al contrario, il mercato delle auto elettriche di seconda mano, in stallo ad ottobre su una quota dello 0,7%.

Non accenna a ridimensionarsi la crescita del parco circolante italiano e l'ennesima frenata delle radiazioni registrata nel mese di ottobre peggiora un quadro già di per sé preoccupante. Le radiazioni di autovetture hanno archiviato un calo dell'1,5% rispetto ad ottobre 2022 (-6% la media giornaliera), determinato soprattutto da una consistente diminuzione delle rottamazioni (-6,4% a livello mensile). Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,62 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 62) sia ad ottobre sia nei primi dieci mesi dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA