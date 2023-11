Stellantis, in vendita storica palazzina uffici di Cassino

Stellantis ha messo in vendita la storica Palazzina che ospita da mezzo secolo il centro strategico, la direzione e tutti gli uffici dello stabilimento di Cassino. "La vendita - conferma l'azienda - è un'operazione immobiliare analoga a quelle avviate su altri impianti in Italia. Va ad eliminare i costi per aree diventate non più necessarie grazie alle nuove tecnologie di produzione.

L'operazione non va ad incidere sulla mission dello stabilimento: resta immutata". Ad indicarla era stato nel marzo scorso il Ceo Carlos Tavares andando a Cassino ed annunciando la produzione della prossima generazione di auto elettriche del segmento premium su piattaforma Stla Large.

Ad occuparsi della vendita della palazzina Uffici è la filiale di Torino della Ipi Agency che si sta occupando anche della vendita dei capannoni Maserati di Grugliasco, del palazzo direzionale di Corso Vittorio Emanuele a Torino, degli altrettanto storici locali di via Nizza al Lingotto di Torino.

La Palazzina Uffici di Cassino, indicata come 'Building 15' viene offerta ad 1,6 milioni di euro per i suoi 7mila metri quadrati di spazi, divisi su su 4 livelli fuori terra ed uno interrato, più autorimessa ed ampia corte esclusiva adibita a verde e parcheggi. Corredano la proposta anche quattro planimetrie. Attualmente Cassino produce le Maserati Grecale, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.



