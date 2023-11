F1: omaggio a Senna, Hamilton in Brasile look ispirato al mito

I colori del Brasile e sulle spalle l'immagine ritratta di Ayrton Senna. Lewis Hamilton non pass amai inosservato nel paddock e anche a Interlagos ci è riuscito: il campione britannico della Mercedes ha sfoggiato un look con i colori del Brasile, ma la dedica è tutta per il suo idolo, il mito Senna, scomparso nel 1994. Hamilton ha indossato una tuta di pelle, sul retro del giubbotto il volto di Senna. Per l'occasione Hamilton indosserà anche un casco speciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA