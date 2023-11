Alpine in Bahrain saluta la categoria Lmp2

Con l'appuntamento del Bahrain, Alpine Elf Endurance Team corre la sua ultima gara nella categoria Lmp2, prima di tornare nella categoria Hypercar.

Quest'ultimo round del campionato il settimo del calendario 2023, segna infatti per la casa francese la fine di un impegno nella categoria Lmp2, cominciato l'8 marzo 2013 e ripreso quest'anno come stagione di transizione con gli equipaggi costituiti da André Negrão, Memo Rojas, Olli Caldwell, Charles Milesi, Julien Canal e Matthieu Vaxiviere.

Il Bahrain International Circuit, dove si correrà questo sabato, è temuto per l'insidiosa superficie a causa delle tempeste di sabbia provenienti dal deserto che circonda la pista, ma riporterà alla mente dei 'Blu' buoni ricordi, perché è qui che avevano ottenuto la prima pole position come Alpine nel mondiale del 2015.

Il finale di campionato avrà inizio oggi, giovedì, con la partecipazione di trentasei auto, di cui undici gareggeranno nella categoria Lmp2. Fin dai primi giri, i due equipaggi di tre piloti Alpine lavoreranno in stretta collaborazione per le qualifiche di venerdì pomeriggio e poi per la gara, che prenderà il via sabato a mezzogiorno.

Dopo aver tagliato il traguardo, i team di Alpine Racing e Signatech riprenderanno lo sviluppo dell'Hypercar Alpine A424, le cui fasi di omologazione sono sempre più vicine.

