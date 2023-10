Mondiale Ferrari Challenge, Paolo Scudieri sul podio

Il presidente della Commissione sportiva dell'Automobile Club Napoli, ing. Paolo Scudieri, nonché consigliere dell'ACI partenopeo e Presidente dell'Adler Group, ha conquistato il terzo posto nella finale mondiale del Ferrari Challenge Coppa Shell Am svoltasi sul circuito del Mugello. Al termine di una spettacolare gara caratterizzata dall'ingresso, per due volte, della Safety Car, Paolo Scudieri è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio alle spalle di Martinus Richter e di Stefano Marazzi. "È meraviglioso il terzo posto sul circuito del Mugello", ha dichiarato Scudieri al termine della finale. "Potevo certamente ambire a qualcosa di più, ma in partenza, alla prima curva, mi hanno toccato provocando alcuni danni alla vettura. Questo ovviamente mi ha condizionato. Con una staccata alla penultima curva probabilmente avrei potuto guadagnare una posizione, ma non ho voluto rischiare di perdere il terzo posto".



