Ferrari è pronta all'ultimo appuntamento del Wec

La Ferrari si prepara all'ultima sfida del Wec, quella rappresentata dalla 8 Ore del Bahrain, in programma sabato 4 novembre, dove la 499P si appresta a concludere una prima stagione in cui ha raccolto molto, soprattutto con la vittoria nella 24 Ore di Le Mans.

C'è ancora in ballo il titolo piloti con gli equipaggi delle Hypercar numero 51, Pier Guidi, Calado e Giovinazzi e numero 50, Fuoco, Molina e Nielsen, rispettivamente, in terza e quarta posizione nella graduatoria provvisoria. Analizzando le voci degli alfieri del cavallino pronti a scendere in pista, Antonio Fuoco non vede la 499P avvantaggiata rispetto alle atre vetture, per via del tracciato, e valuta l'appuntamento carico di difficoltà, anche per le alte temperature. Miguel Molina, ricorda che, come per ogni gara, l'aspettativa è quella di lottare per il podio, e dedica un pensiero anche al campionato, ammettendo, nel contempo, che sarà difficile conquistare il titolo piloti. Anche Nicklas Nielsen ammette le difficoltà della gara, ma è pronto a correre con la volontà di terminare al meglio il campionato. Alessandro Pier Guidi, con realismo, si appella anche alla fortuna, fondamentale per ottenere un grande risultato, e ricorda che il Bahrain per lui è una pista amica, in cui ha festeggiato ben 3 titoli piloti con la 488 GTE. James Calado, è concorde con gli altri nel definire la gara complessa, e sottolinea l'importanza di mettere al sicuro il terzo posto nella classifica piloti. Antonio Giovinazzi, invece, torna sul tema temperature, con il caldo che si farà sentire in una gara di 8 ore, ed evidenzia l'importanza di non fare errori e di rimanere concentrati, per cogliere ogni occasione che possa consentire al team di ottenere un risultato lusinghiero al traguardo.



