Guidava da 30 anni con la patente scaduta, fermata dalla Polizia

Guidava da oltre 30 anni con la patente scaduta, una sessantenne fermata per un controllo dalla Polizia Stradale di Acqui Terme (Alessandria).

Agli agenti ha detto di aver dimenticato la patente a casa, ma dalle verifiche incrociate tra le banche dati è risultato che il documento rilasciato nel 1979 non le era mai stato rinnovato.

La donna era solita usare l'auto per piccoli spostamenti tra paesi vicini alla residenza in orari e giornate con poco traffico. Oltre alle sanzioni amministrative, l'automobilista è stata anche segnalata alla Motorizzazione Civile per un provvedimento di revisione urgente per verificare il possesso dei requisiti psichico-fisici previsti.



