Assegnato a Horacio Pagani il premio Barsanti e Matteucci

È stato assegnato al designer italo argentino Horacio Pagani, fondatore e proprietario della casa modenese Pagani Automobili, il premio internazionale "Barsanti e Matteucci", giunto alla 22ma edizione. Con il prestigioso riconoscimento il Comune di Pietrasanta (Lucca), con il Rotary Club Viareggio Versilia, vuol ricordare il suo illustre concittadino, padre Eugenio Barsanti, ideatore del primo prototipo di motore a scoppio insieme all'ingegnere Felice Matteucci. La cerimonia di consegna si svolgerà il 4 novembre, alle 18, nella sala dell'Annunziata, all'interno del Complesso di Sant'Agostino. "Un'occasione per non dimenticare la genialità di un nostro concittadino - sottolinea il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti - che ha rivoluzionato per sempre la storia dei trasporti ma, soprattutto, per celebrarne l'attualità, omaggiando quanti, in Italia e nel mondo, proseguono l'opera di ricerca scientifica e tecnologica sui mezzi a motore e sulle infrastrutture ad essi dedicate. E' proprio questa l'essenza di Pietrasanta: innovazione che affonda saldamente le radici nella tradizione più antica". Pagani, ricorda una nota, ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca dei materiali, delle prestazioni e di linee scolpite dal vento: appena dodicenne sognava Modena e la possibilità di "disegnare e costruire le mie macchine"; nell'83 l'approdo in Lamborghini come operaio di terzo livello, fino ad arrivare alla guida di un team che sviluppò la prima vettura al mondo costituita interamente di materiali compositi, dettando le basi per tutte le future applicazioni della fibra di carbonio nell'industria automobilistica. Il designer originario di Casilda riceverà il "trofeo Barsanti", opera in bronzo realizzata dalla Fonderia d'arte Massimo Del Chiaro. Insieme a Pagani sarà premiata anche la start-up "BreBeMi" per aver innovato un tratto dell'autostrada A4.



