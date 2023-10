Ferrari: Coletta, verso conferma piloti che hanno corso Endurance

"Alcuni dei nostri piloti hanno il contratto in scadenza, altri invece no, stiamo cercando di confermarli tutti e mi auguro che andremo verso questa direzione". Il responsabile Ferrari del progetto endurance e corse clienti Antonello Coletta ha incontrato oggi all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze), dove si sono concluse le Finali mondiali del Ferrari Challenge, i giornalisti per celebrare la vittoria della 24Ore di Le Mans con la hypercar 499P e la 24 ore del Nurburgring con la 296 Gt3.

Come ha spiegato Coletta, la Ferrari è molto contenta del lavoro svolto dai propri ragazzi ma "alcuni organi di stampa e qualche nostro avversario ha messo in dubbio il valore dei nostri piloti - ha spiegato -. Non sono certo i nostri che sono andati a sbattere durante la 24 ore mentre erano in testa, i nostri sono quelli che hanno portato la macchina al traguardo e hanno vinto, quindi forse i problemi di piloti ce li hanno gli altri e non noi".

''Oggi, dopo neanche un anno dalla nascita della 499P, abbiamo celebrato la vittoria della 24Ore di Le Mans e presentato la 499P modificata, la vettura che con i clienti darà vita al programma 'Sport prototipi clienti' riservando il privilegio ad alcuni di loro di poter guidare una macchina del presente con la tecnologia del presente per partecipare agli eventi Ferrari. E' un evento unico che nessun altro prima di Ferrari aveva fatto. E che macchina!, visto che è l'apice delle auto a ruote coperte - ha proseguito Coletta - Questo programma non va a colmare la mancanza di un'altra vettura nel progetto XX (le vetture laboratorio che vengono utilizzate da Ferrari per provare novità da trasferire eventualmente sulle vetture da competizione o stradali, ndr). Stiamo creando una nuova attività e una cosa non esclude l'altra''.



