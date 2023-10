Finali mondiali Ferrari, la pole position è di Fleming

Il britannico Thomas Fleming ha conquistato la pole position valevole per la gara di domani mattina che assegnerà il titolo mondiale nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, in svolgimento questo weekend all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il pilota britannico ha fatto segnare con la Ferrari 488 Evo il miglior crono in 1'49''717, ossia 299 millesimi più veloce del suo diretto avversario nel campionato europeo durante tutto il corso della stagione, il 18enne pugliese Eliseo Donno, vincitore del titolo continentale. Fleming quindi attende di poter ottenere la rivincita conquistando il trofeo più prestigioso, quello iridato.

Attimi di paura per uno spettacolare incidente avvenuto durante la sessione di qualifica della Coppa Shell am: il giapponese Motohiko Isozaki campione del Ferrari Challenge Europe Coppa Shell am, categoria riservata ai piloti 'amator' del campionato monomarca del Cavallino Rampante, nel tentativo di migliorare il suo tempo sul giro, ha perso il controllo della sua vettura alla doppia curva Biondetti andando a sbattere violentemente e perpendicolarmente alle barriere di protezione.

Fortunatamente, nonostante la vettura ne sia uscita molto danneggiata, il pilota giapponese è uscito illeso dall'abitacolo. La sessione di qualifica è stata sospesa 30 minuti per permettere agli operatori del circuito di ripristinare le barriere danneggiate dall'urto. Visti i notevoli danni alla sua Ferrari, non è certo che Isozaki riesca a partecipare alla gara mondiale di domani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA