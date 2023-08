Folle sfida social sul tetto delle auto ad alta velocità

Un ragazzo si regge al tetto di una vettura che percorre strade deserte ad alta velocità, mentre da un'altra auto la "challenge" viene ripresa per ottenere immagini da postare sul web. E' la "sfida" ritratta in un video che sarebbe stato girato alla periferia di Napoli, nel quartiere di Agnano, e che viene pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui suoi social. "E' davvero preoccupante assistere a questa folle escalation tra i giovani sempre più attratti da sfide estreme e senza senso, per un pugno di like o per pochi secondi di visibilità sui social. Una deriva sulla quale bisogna intervenire tempestivamente, prima di contare nuove morti senza un perché nelle nostre strade", afferma il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra.



Il video della sfida social

