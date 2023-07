Urso, sull'auto è il momento di svolta, anche con il Pnrr

Sull'auto "crediamo che bisogna invertire la rotta non rassegnarci alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è il momento della svolta". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i sindacati su Stellantis. L'accordo di transizione per Urso può "essere definito prima della pausa di Ferragosto" anche perché l'intenzione del ministro è "utilizzare anche le risorse che potrebbero giungere dalla rivisitazione del Pnrr e di Repower Eu, cosa che dovrebbe avvenire entro il 30 agosto".

Urso, 'al lavoro coi sindacati per un accordo su Stellantis'

"La nostra intenzione è partire da un accordo di politica industriale con Stellantis che ci auguriamo che sia sottoscritto anchea dalle forze sindacali, dai presidenti di regione con stabilimenti automobilistici e dalle associazioni di categoria. Un accordo di sistema del sistema Italia con la grande multinazionale Stellantis e per individuare insieme la strada del futuro". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i sindacati su Stellantis che giudica "positivo". Urso spiega che questa strada sarà sostenuta "anche con le risorse pubbliche, con gli accordi di innovazione, con i contratti di sviluppo e con gli incentivi, che vanno pianificati per sostenere la produzione nazionale al fine anche di rottamare quelle 11 milioni di autovetture che oggi sono euro 0, 1, 2 o 3". Urso pensa a "un accordo di sistema, come mai si è visto in questo paese che per vent'anni avuto una lacuna, è mancata la politica industriale e non c'è stata alcuna accordo con Stellanins, nè quando è stata realizzata nè negli anni successivi". E per questo accordo punta alla "massima condivisione dell'intero sistema paese".

