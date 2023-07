Volvo, ricavi per oltre 102 miliardi di corone nel semestre

Volvo Car ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita da 71,3 a 102,2 miliardi di corone (da 6,19 a 8,88 miliardi di euro). In rialzo del 39% a 6,4 miliardi di corone (560 milioni di euro) l'utile operativo escluse le joint venture e le associate. In calo invece del 53,7% a 5 miliardi (430 milioni di euro) il dato che comprende le controllate. Un passo indietro - viene spiegato - dovuto all'effetto una tantum della quotazione di Polestar sul Nasdaq nel 2022. In crescita dal 7 al 16% la quota dei ricavi delle auto elettriche.

Secondo il presidente e amministratore delegato di Volvo Car Jim Rowan "il secondo trimestre mostra che l'anno si sta configurando come previsto. Abbiamo proseguito il percorso verso i nostri obiettivi ambiziosi con progressi costanti". "Allo stesso tempo - ha aggiunto - abbiamo registrato un rendimento solido con vendite e ricavi in crescita". "Stiamo crescendo e ci stiamo trasformando - ha concluso - mentre affrontiamo le sfide esterne che si presentano".

Per l'intero esercizio, in assenza di imprevisti nella catena degli approvvigionamenti, Volvo una crescita "a doppia cifra" per le vendite ai privati, con una quota di auto elettriche sui ricavi "al di sopra dell'11% registrato nel 2022".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA