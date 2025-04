Nasce la Spark Alliance, rete europea per ricaricare e-car

Quattro aziende europee specializzate nella ricarica per veicoli elettrici hanno unito le forze per creare la 'Spark Alliance', "la rete più grande d'Europa, unica e integrata, per semplificare la ricarica dei veicoli elettrici e accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile". Lo rendono noto gli stessi operatori, Atlante, Electra, Fastned e Ionity.

La rete unirà oltre 1.700 stazioni in 25 Paesi europei, con più di 11.000 punti di ricarica e darà la possibilità a tutti i conducenti di veicoli elettrici di ricaricare e pagare in qualsiasi stazione della Spark Alliance, utilizzando la loro app di ricarica preferita, senza doverne scaricare una nuova.

All'interno dell'app scaricata compariranno le colonnine disponibili di tutti e quattro gli operatori coinvolti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA