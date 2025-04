Cinese EHang diventa operatore certificato di droni autonomi

La cinese EHang, uno dei leader mondiali nelle tecnologiche per la mobilità aerea urbana, ha annunciato che la sua sussidiaria Guangdong EHang General Aviation e la sua joint venture Hefei HeYi Aviation hanno ottenuto dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC) il primo gruppo di certificati di operatore aereo (OC) per droni senza pilota destinati al trasporto di passeggeri.

Il raggiungimento di questo traguardo, si legge nella nota, segna ufficialmente l'inizio dell'era dei voli a bassa quota per il trasporto umano in Cina nell'economia, consentendo l'acquisto di biglietti aerei presso i siti operativi a Guangzhou e Hefei. Con la concessione dei nuovi certificati OC concesso, EHang diventa la prima azienda eVTOL al mondo a ottenere la completa suite di certificazioni normative. Guardando al futuro, EHang continuerà a collaborare con più partner per espandere i siti operativi commerciali, stabilendo ulteriori centri operativi di trasporto a bassa quota a Guangzhou, Hefei e altre regioni in tutta la Cina.

Questi sforzi supporteranno gli operatori locali nella richiesta di OC per veicoli aerei civili senza pilota per il trasporto di esseri umani, consentendo a più città di lanciare voli turistici regolari a bassa quota, visite turistiche urbane e una gamma più ampia di servizi di volo commerciale per il trasporto di esseri umani per il pubblico.

EHang, ricorda la nota, è specializzata in sistemi e soluzioni per i droni civili senza pilota destinati alla mobilità aerea inclusi trasporto umano e logistica, ma anche alla gestione delle città intelligenti.

Il programma si basa al momento sul suo modello di punta EH216-S che ha ottenuto il certificato di tipo, il certificato di produzione, il certificato di aeronavigabilità standard e il certificato di operatore aereo (il primo al mondo) per aeromobili eVTOL senza pilota per il trasporto umano.

Definito 'aeromobile multicottero eVTOL' il modello EH216-S trasporta due passeggeri e consente una velocità di crociera pari a 100 km/h con una punta massima di 130 km/h. L'altitudine massima d'impiego è di 3.000 m. L'autonomia dell'EHang 216 è di 35 km che corrisponde a un tempo di volo di 21 minuti.

L'aeromobile ha 16 eliche, 16 motori elettrici ed è alimentato da batterie. Il tempo di ricarica della batteria è di 120 minuti. Il carico utile massimo è di 220 kg. Ha porte ad ala di gabbiano realizzate, come la fusoliera, in composito di fibra di carbonio per un vantaggioso rapporto tra elevata resistenza e basso peso.



