Presentato Taruk, il primo autobus elettrico 100% messicano

Il ministro dell'Economia messicano Marcelo Ebrard ha consegnato la certificazione 'Made in Mexico' a Taruk, il primo autobus elettrico progettato e prodotto interamente nel Paese latinoamericano dalle aziende Megaflux e Dina, con il supporto della facoltà di Ingegneria dell'Università nazionale autonoma del Messico.

In conferenza stampa, il funzionario ha affermato che le prime unità saranno operative nella città di Ensenada, nello Stato della Bassa California, e che questo mezzo di trasporto pubblico ha una capacità di 60 passeggeri, metà seduti e il resto in piedi.

"L'obiettivo — ha detto — è aumentare la nostra capacità di innovazione in modo che si traduca in benessere per la popolazione. È un grande risultato".

Il ministro ha sottolineato che l'avvio di questa iniziativa è ancora più significativo se si considera l'attuale situazione in Messico, con la pressione commerciale degli Stati Uniti che minacciano di imporre tariffe del 25 percento.



