Mobility challenge, 3 milioni di euro per startup innovative

Al via la Most mobility challenge, un programma di finanziamento, accelerazione aziendale e Open innovation che mette sul piatto tre milioni di euro da destinare a 15 startup in Italia per trasformare il settore della mobilità in chiave sostenibile.

La seconda edizione dell'iniziativa viene lanciata dal Centro nazionale per la mobilità sostenibile Most, in collaborazione con Zest, con la missione di "favorire la transizione digitale ed ecologica della mobilità, incoraggiando lo sviluppo e la crescita di giovani imprese che puntano su tecnologie avanzate".

Il premio Most è un contributo a fondo perduto per un valore fino a 200mila euro e un programma di accelerazione di business e innovazione tecnologica guidato da Zest, leader in Italia negli investimenti early-stage venture capital, accelerazione di startup e Open innovation.

Promossa dal Centro nazionale per la mobilità sostenibile, ecosistema che riunisce 24 università, il Cnr e 24 grandi imprese, in collaborazione con Zest, l'iniziativa punta a valorizzare idee imprenditoriali capaci di rispondere con soluzioni efficaci e originali alle nuove sfide del settore, ottimizzando processi, riducendo l'impatto ambientale e migliorando l'efficienza complessiva dei sistemi di trasporto.

Al termine del programma di accelerazione si svolgerà l'Investor day, evento in cui le startup vincitrici potranno presentare i risultati raggiunti e le soluzioni tecnologiche sviluppate, davanti a una platea esclusiva di investitori.

Ferruccio Resta, presidente di Most, spiega che la dotazione complessiva è stata raddoppiata rispetto allo scorso anno, "portandola a 200.000 euro, a conferma del nostro impegno verso soluzioni che possano incidere in modo reale sul futuro del Paese".



