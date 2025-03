Nuovo hub Electra per ricarica ultraveloce veicoli in Veneto

Electra, azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per veicoli elettrici, annuncia l'apertura in Veneto di 30 nuovi punti di ricarica, con la sua più grande stazione di ricarica ultraveloce in Italia ad Affi (Verona), e potenziando la presenza a Treviso, dopo aver portato la ricarica ultrafast nella città di Verona e inaugurato la prima stazione di Electra in Italia a Peschiera del Garda (Verona) nel 2023.

Il nuovo hub di Affi ha sei colonnine - per un totale di 12 punti di ricarica - capaci di rifornire un veicolo in 15-30 minuti. Si trova a tre minuti dall'Autostrada del Brennero (A22) e lungo la SR 450, snodo stradale verso il Lago di Garda e per il traffico proveniente da Centro e Nord Europa, e a 15 minuti di auto dai principali parchi di divertimento della zona.

L'apertura di Affi è parte di un piano più ampio di Electra per il Veneto, che oltre ai 30 già installati prevede l'attivazione di ulteriori 33 colonnine nei prossimi mesi. Il Veneto è la quarta regione in Italia per punti di ricarica pubblici attivi (5.044), di cui 801 in corrente continua, registrando un incremento di 966 unità nell'ultimo anno.

L'infrastruttura di ricarica continua quindi a espandersi rapidamente, supportata anche dagli incentivi regionali del Veneto per l'acquisto di veicoli elettrici, rendendo la regione un territorio strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica.



