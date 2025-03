Opel Corsa Electric, aumenta l'autonomia ma non il prezzo

L'impegno di Opel per rendere più fruibile i veicoli a zero emissioni passa anche attraverso la Corsa Electric, che adesso consente di percorrere più strada con una sola carica. Nello specifico, la vettura di segmento B della casa del fulmine ha un'autonomia che può arrivare fino a 429 km, incrementando di 24 km quella precedente.

Tutto questo senza influire sul prezzo d'acquisto che rimane uguale. Merito dell'adozione di batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC) che consentono di consumare 14,2 kWh di elettricità ogni 100 km, per un'autonomia totale superiore del 6% rispetto a prima.

La ricarica della batteria da 51 kWh di capacità accetta fino a 100 kW di potenza in corrente continua e permette di recuperare fino all'80% di energia in un tempo inferiore a 30 minuti.

Compatta nelle dimensioni, ma pratica anche in città, e con uno spazio interno in grado di ospitare cinque persone in dimensioni compatte, la Opel Corsa Electric è spinta da un motore da 156 CV che la rende brillante ma adatta all'utilizzo quotidiano a zero emissioni locali, tutte qualità che le hanno consentito di ricevere dalla rivista specializzata electricar il titolo di "Best in Class City Vehicle" per il 2025.

