Negli Usa ricariche ai Superchargers per le elettriche Honda

Negli Stati Uniti i possessori di vetture elettriche dei marchi Honda e Acura dal prossimo giugno potranno rifornirsi presso la rete di ricarica Superchargers di Tesla: si tratta di oltre 20.000 colonnine veloci sparse per il territorio a Stelle e strisce.

L'opportunità sarà possibile grazie alla messa in vendita a partire da giugno da parte di American Honda Motor Inc di speciali adattatori Nacs-Ccs che permetteranno ai possessori della Prologue e della Acura Zdx di collegarsi in piena sicurezza ai Superchargers. E' questo l'unico adattatore DC per ricariche veloci al momento approvato dal Costruttore del Paese del Sol Levante e che non mette a pregiudizio la garanzia di fabbrica.

"L'aggiunta della rete di Supercharger Tesla a quelle già disponibili offre ai conducenti di veicoli elettrici Honda e Acura un accesso alla ricarica rapida leader del settore - sottolinea Ryan Harty, assistant vice president of Sustainability & Business Development della Filiale statunitense della multinazionale nipponica -. Entro la fine di questo decennio, ci impegniamo a fornire ai conducenti di veicoli elettrici Honda e Acura la ricarica più comoda e semplice in oltre 100.000 punti a livello nazionale, aiutando le persone a scegliere l'acquisto di un veicolo elettrico per i numerosi vantaggi che comporta la sua guida".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA