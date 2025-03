Viterbo, la sindaca presenta i nuovi autobus di Francigena

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini, questa mattina ha presentato alla stampa i nuovi autobus destinati alla Francigena, la società di trasporti partecipata al 100% dal Comune. Alla conferenza stampa, oltre alla sindaca, anche l'assessore bilancio e trasporti Elena Angiani e l'amministratrice unica di Francigena Isabella Ferrari. I mezzi, nove in tutto, sono dotati di sistemi elettronici di controllo e tecnologie all'avanguardia, sia per la sicurezza, che per garantire il minor impatto ambientale possibile.

"Tutti gli autobus sono a metano - ha sottolineato Ferrari -, questo per accompagnare la transizione ecologica. E sono predisposti per implementare tutta una serie di nuove tecnologie, infatti, oltre alle telecamere sono dotati anche di un impianto antincendio e di una pavimentazione di legno marino, ignifugo ed ecologico".

I nuovi arrivi sono un ulteriore passo verso il completo rinnovamento del parco mezzi della società, che fino ad ora poteva contare su mezzi vecchi e altamente inquinanti.

"L'età media degli autobus al nostro arrivo superava i 18 anni e questo faceva aumentare i costi a carico della società e aumentava i disservizi per cittadini - ha spiegato Frontini -.

Stiamo puntando su una mobilità sostenibile e collettiva. Da questo si avrà una serie di benefici: l'abbassamento dell'impatto sul traffico, e il miglioramento dello stile di vita dei cittadini".



