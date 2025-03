A Bologna la flotta di Tper, 250 bici elettriche a noleggio

Da fine marzo a Bologna, con prospettiva di espandersi presto agli altri territori di operatività del servizio, arrivano le biciclette a pedalata assistita marcate Corrente. Lo sharing del gruppo Tper, dopo auto e scooter, arriva dunque anche al mondo delle bici con una prima flotta di circa 250 e-bike.

Anche le biciclette elettriche saranno visibili sulla app 'Corrente': si prenotano e si sbloccano direttamente con lo smartphone, come avviene per le Volvo EX30 del car sharing e gli scooter entrati in servizio nel maggio del 2023, veicoli alimentati con energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Dopo una prima fase in cui le e-bike sono state riservate alle attività di mobility management, cioè, messe a disposizione di enti o aziende nell'ambito delle politiche di spostamento casa-lavoro o spostamenti in orari lavorativi, ora anche le biciclette elettriche diventano fruibili al pubblico.

Le tariffe: due euro ogni 30 minuti e si aggiunge una promozione riservata ai titolari di abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale Tper su tessera Mi Muovo.

Gli abbonati potranno, infatti, beneficiare di due noleggi gratuiti (fino a 30 minuti l'uno) al giorno.



