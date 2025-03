T&E, con elettrico in Ue meno 20 milioni di tonnellate di CO2

"Nel 2025 l'Europa risparmierà 20 milioni di tonnellate di CO2 grazie al passaggio ai veicoli elettrici. Ma i tagli alle emissioni di carbonio potrebbero essere compromessi dalla crescita dei viaggi aerei". Questo emerge da "State of European Transport", la nuova analisi di Transport & Environment, principale organizzazione indipendente europea per la decarbonizzazione dei trasporti. Secondo il report il settore dei trasporti europeo nel 2024 ha rilasciato 1,05 miliardi di tonnellate di CO2, segnando un calo di circa il 5% rispetto alle emissioni del 2019, che erano pari a 1,1 miliardi di tonnellate. Parte del merito di questa riduzione è da ascriversi anche alla mobilità elettrica. Il numero di veicoli elettrici a batteria, nel parco auto dell'UE, è infatti in forte aumento e T&E prevede che entro la fine dell'anno, sulle strade europee, ne circoleranno quasi 9 milioni con una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di 20 milioni di tonnellate. William Todts, direttore esecutivo di T&E, ha dichiarato: "Le politiche climatiche dell'UE stanno iniziando a dare i loro frutti. Grazie al passaggio ai veicoli elettrici, cominciamo a vedere un calo strutturale delle emissioni dei trasporti. L'Europa si sta lentamente liberando dalla sua dipendenza dal petrolio, ma continuiamo a spendere centinaia di miliardi di euro per importare idrocarburi da potenze concorrenti. Non è questo il momento di rinunciare alle politiche per il clima. Per la prosperità e la sicurezza del continente, semmai, è il momento di rilanciarle e raddoppiare gli sforzi".



