Pirelli e Unicorn Mobility: nuove soluzioni di mobilità

Pirelli riprende il progetto Cycl-e Around, il Corporate eBike Sharing lanciato nel 2021, dando avvio a una nuova fase in collaborazione con UM Technologies BV (UMT), azienda nel settore della mobilità sostenibile e proprietaria del brand commerciale Unicorn Mobility.

Dalla nuova partnership nascerà un servizio che abbraccerà un'ampia zona geografica e metterà a disposizione offerte eterogenee, dalle e-bike alle microcar al fine di soddisfare la crescente domanda di soluzioni legate alla mobilità green.

I due attori avranno ruoli complementari: da un lato Pirelli fornirà il proprio know-how e la conoscenza degli oltre 160 mercati in cui opera, mentre UMT sfrutterà la propria competenza nel campo della new mobility e la propria rete di partner internazionali per offrire un servizio ancora più efficiente e capillare.

"Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso forme di mobilità alternative ai mezzi tradizionali - ha detto Giovanni Tronchetti Provera, executive vice president sustainability, new mobility and motorsport Pirelli - Grazie alla sinergia tra la forza del nostro brand, conosciuto in tutto il mondo, e la specializzazione di UMT nella mobilità elettrica leggera, gli utenti avranno a disposizione un servizio avanzato e accessibile, promuovendo contemporaneamente sensibilità ambientale e vita attiva".

