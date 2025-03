Green Ncap, premiate auto più verdi per l'intero ciclo di vita

Basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, dalla loro produzione e utilizzo, fino al termine di esso: questa la motivazione che ha portato Green Ncap a premiare i cinque veicoli elettrici (EV) del 2024 (valutati cinque stelle), per la loro prestazione LCA (valutazione del ciclo di vita).

BYD Dolphin, Hyundai Kona, Jeep Avenger, Opel/Vauxhall Corsa e Tesla Model 3 hanno ottenuto questo riconoscimento che valuta non solo quanto un'auto sia ecologica su strada, ma anche i costi ambientali derivanti dalla produzione, l'approvvigionamento energetico, la manutenzione e lo smaltimento a fine vita.

Per il premio LCA 2024 è stata fissata la soglia di 100g CO2-eq/km: ricevono il titolo, quindi, solo i veicoli con emissioni totali di gas serra nel ciclo di vita pari o inferiori a questo livello. Su 18 auto elettriche, testate lo scorso anno, hanno soddisfatto questo criterio solo cinque auto, pari al 28% dei modelli.

'I recenti sviluppi - secondo una nota diffusa da Aci - hanno aiutato a ridurre le emissioni complessive. Tuttavia, Green Ncap ha sottolineato che ''nessun veicolo è privo di impatto ambientale, e che sono necessari continui miglioramenti in tutto il settore per rendere la mobilità più sostenibile'.

'Il dibattito sull'impatto ambientale di un veicolo non si ferma alle emissioni dirette dei gas di scarico, i consumatori meritano di avere un quadro completo dell'impronta ambientale di un'auto, e la 'valutazione del ciclo di vita' di Green Ncap fornisce proprio questo - ha dichiarato Aleksandar Damyanov - responsabile tecnico di Green Ncap - Sebbene i veicoli elettrici puri beneficiano di un mix di elettricità più ecologico e di migliori processi di produzione di batterie, i nostri ultimi risultati rivelano che non rappresentano una soluzione unica valida per tutti'.

'Le emissioni del ciclo di vita - ha aggiunto Damyanov - variano ancora in modo significativo a seconda di fattori quali la massa del veicolo, la fonte di energia, le dimensioni della batteria e l'efficienza del propulsore. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che i veicoli convenzionali affrontano sfide maggiori per ridurre il loro impatto climatico complessivo, in quanto le loro emissioni sono principalmente collegate all'utilizzo di carburanti fossili e al loro limitato potenziale di miglioramento dell'efficienza del propulsore'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA