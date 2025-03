Toyota FT-Me, bella idea di un quadriciclo leggero 'premium'

Ispirato dal successo delle soluzioni di micromobilità sviluppate per i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2021 e di Parigi 2024, il nuovo concept di quadriciclo leggero per l'Europa Toyota FT-Me punta ad affrontare e risolvere le sfide degli ambienti urbani in evoluzione.





Potenziale rivale delle varie Fiat Topolino, Citroen Ami e Opel Rocks oltre che della Mobilize Duo di Renault, FT-Me potrebbe diventare un 'unicum' nel mercato delle microvetture da guidare a 14 anni con la sola patente A (è infatti un quadriciclo leggero L6e con velocità limitata a 45 km/h) con contenuti premium e una estetica moderna e altamente personalizzabile.

Pensato e realizzato da Toyota Motor Europe (TME) il concept FT-Me - ha ribadito a margine dell'evento Kenshiki Andrea Carlucci direttore marketing di Toyota Motor Europe - privilegia con le sue dimensioni e le caratteristiche tecniche la manovrabilità, ed occupa soprattutto metà spazio di parcheggio parallelo al marciapiedi e addirittura di un terzo in quelli perpendicolari.

Ispirato a un casco jet (come peraltro aveva già fatto il concept Fiat Mio del 2010) il design di FT-Me utilizza il contrasto del bicolore bianco e nero per trasmettere un senso di sicurezza, robustezza ed essere adatto a qualsiasi luogo e qualsiasi situazione.

Toyota FT-Me potrebbe arrivare sul mercato nel 2028 e offrire un'autonomia elettrica di circa 100 km/h grazie alla elevata efficienza del sistema propulsivo e alla presenza di pannelli solari sul tetto che - secondo Toyota - possono caricare la batteria aggiungendo da 20 a 30 km di autonomia al giorno a seconda che FT-Me venga utilizzata nel nord o nel sud dell'Italia.

