Fiat Panda Hybrid, pronti i primi esemplari a biometano

Diverse Fiat Panda Hybrid sono state trasformate per essere alimentate a biometano, grazie ad un progetto di Federmetano presentato nel mese di settembre 2024, e adesso stanno per essere consegnate.

La sinergia tra ME-TRA SpA, operante nelle zone di Sassuolo e di Genova, il rivenditore di kit di trasformazione Dinamica Ecoservizi Srl, il costruttore di kit Ecomotive Solutions, ed il concessionario Fiat Autostile di Reggio Emilia e provincia, ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, altre aziende stanno promuovendo l'iniziativa in tutta Italia.

Nello specifico, unendo il powertrain ibrido della Panda all'alimentazione a biometano si ottengono percorrenze pari a 33 km con un kg di questo carburante, generando, nel contempo, un abbattimento delle polveri sottili ed ottenendo emissioni di CO2 pari a zero: un risultato, in base a quanto comunicato da Federmetano, ampiamente superiore a quello dei veicoli elettrici a batteria (BEV).

"Il carburante biometano - spiega il presidente di Federmetano Dante Natali - è un'alternativa infinitamente meno costosa e di immediata fruibilità per l'utenza, vista la rete di oltre 1.600 punti vendita già esistenti, alla portata di tutti, visti i costi molto inferiori rispetto ai BEV e permette, da subito, di ottenere una riduzione delle emissioni di CO2". Per questo il presidente dell'associazione sottolinea quanto possa essere rischioso puntare esclusivamente sull'elettrico e sull'idrogeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA