Barcellona, test urbani con minibus elettrici 100% autonomi

Con un servizio sperimentale di trasporto persone gestito con minibus autonomi, realizzata a Barcellona su un percorso circolare con quattro fermate in luoghi emblematici come Passeig de Gràcia e Rambla de Catalunya, Renault ha inteso dimostrare la maturità delle tecnologie autonome implementate dal Gruppo assieme a partner WeRide.

All'evento ha partecipato il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni accompagnato dai membri del dipartimento mobilità, infrastrutture e servizi urbani del Comune.

Assieme alla direzione generale del traffico, è stata proprio l'amministrazione di Barcellona a fornire tutte le autorizzazioni necessarie per muoversi lungo un percorso circolare di oltre 2 chilometri in modalità completamente autonoma.

Il test di Barcellona arriva dopo il servizio fornito durante il torneo internazionale di tennis Roland-Garros, dove i 1.000 km percorsi e le 700 persone trasportate ne hanno dimostrato la validità. Nuovi sperimentazioni del servizio commerciale con minibus navetta elettrici L4 sono già in corso o stanno per iniziare in tutta Europa come quello a Zurigo (Svizzera) e a Valencia (Francia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA