Bmw, parte la produzione della iX 2025 a Dingolfing

E' iniziata la produzione della Bmw iX aggiornata nello stabilimento tedesco di Dingolfing del gruppo bavarese. Si tratta della vettura con l'autonomia più ampia tra quelli della casa dell'elica, prodotta in questo impianto dal 2021 e venduta fino ad oggi in oltre 130.000 unità nel mondo. Con l'upgrade arrivato di recente il veicolo a ruote alte 100% elettrico vanta una potenza superiore fino al 25% rispetto alla variante precedente e promette di percorrere fino a 701 chilometri nel ciclo WLTP con la versione xDrive60, per un consumo energetico pari a 21,9 kWh/100 km.

La iX 2025, inoltre, presenta un design più dinamico ed è disponibile per la prima volta anche con il pacchetto M Sport ed il pacchetto M Sport Pro, e nuove livree denominate, rispettivamente, Arctic Race Blue metallizzato, Dune Grey metallizzato, Carbon Black metallizzato, BMW Individual Frozen Deep Grey metallizzato, BMW Individual Frozen Pure Grey metallizzato, Tanzanite Blue metallizzato e Space Silver.

La iX è stata la prima vettura elettrica prodotta nell'impianto della Baviera dove, attualmente, vengono costruite anche la i7 e le varianti EV della Serie 5 berlina e touring.



