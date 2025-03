Superati test in Finlandia per bus elettrico Mercedes-Benz

Destinato in futuro sia al trasporto urbano sia a quello interurbano, il bus elettrico Mercedes-Benz eIntouro ha superato con successo i test di esercizio in Finlandia, con temperature negative sino a 30 gradi centigradi.

Si tratta di un passo importante verso la fase produttiva di questo veicolo pensato per soddisfare le esigenze del trasporto pubblico dal lunedì al venerdì e magari essere impiegato nei weekend come pullman.

I collaudi effettuati su un circuito nei pressi del Circolo Polare Artico, a Rovaniemi, sono serviti sia per testare la risposta delle batterie dell'eIntouro ai climi estremi sia per verificare la risposta generale del mezzo con condizioni meteo particolarmente dure, con controlli specifichi per freni, sistema elettrico di trazione e per i dispositivi elettronici di sicurezza.

Sviluppato partendo dal modello Diesel Intouro, di cui mantiene telaio, capacità di trasporto e configurazioni, il nuovo veicolo a zero emissioni della Stella è un doppia porta proposto in due configurazioni: lunghezza di 12,18 metri per 50 posti seduti e lunghezza di 13,09 metri per 63 seggiolini.

Durante il viaggio in Finlandia - chiarisce la nota diffusa da Daimler Truck -, gli ingegneri hanno esaminato attentamente tutte le funzioni e i sistemi di due eIntouro, testando tra l'altro il funzionamento del cambio a tre velocità integrato nel modulo di trasmissione centrale e l'ottimizzazione della gestione dei freni e del sistema di recupero dell'energia cinetica in fase di decelerazione. Ai rilievi in pista si sono aggiunti quelli effettuati su strada nei 3.000 km percorsi dalla città bavarese di Neu-Ulm alla Finlandia e ritorno, tracciato coperto dai due veicoli passeggeri ricaricando le batterie esclusivamente presso colonnine pubbliche.

"I nostri test approfonditi - ha sottolineato Martin Teigeler, responsabile Product Engineering di Daimler Buses - sul comportamento delle batterie e della trasmissione elettrica a temperature estreme sotto lo zero e sulle caratteristiche di maneggevolezza dei veicoli su strade ghiacciate o sporcate dalla neve non hanno prodotto solo risultati importanti per un'ulteriore ottimizzazione del mezzo ma hanno anche dimostrato che l'eIntouro elettrico a batteria è pienamente operativo in condizioni invernali".



