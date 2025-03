Chevrolet Silverado EV ZR2, concept EV da corsa

Chevrolet prenderà parte alla Mint 400, nota gara di off-road, in programma nel prossimo weekend, con il concept 100% elettrico Silverado EV ZR2, che sarà condotto da Chad Hall e competerà nella classe Open Production EV.

Si tratta di un pick-up realizzato in soli 5 mesi con il 98% delle componenti General Motors che, come la ZR2, il Colorado ZR2 ed il Silverado ZR2, presenta sospensioni anteriori e posteriori specifiche, ammortizzatori con tecnologia Multimatic, differenziali bloccabili, e la protezione del sottoscocca. Il powertrain è composto da 3 motori elettrici che erogano 1.100 CV di potenza e vengono trasmessi a terra attraverso pneumatici BF Goodrich KM3 Mud-Terrain da 37 pollici.

Dopo il concept pensato per la Nascar, Chevrolet continua ad investire nel mondo delle competizioni per sviluppare i suoi veicoli elettrici più performanti, visto che per il vicepresidente del brand, Scott Bell, rappresentano il banco di prova migliore.

Il Silverado EV Trail Boss 2026, che sarà lanciato sul mercato USA in estate, beneficerà di questa esperienza e del background del marchio nel mondo racing con le elettriche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA