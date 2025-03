Honda Prologue, più potenza e autonomia con il MY25

La Honda Prologue 100% elettrica, al secondo posto tra i Suv a batteria più venduti nella seconda metà del 2024 negli USA, riceve un importante aggiornamento per il 2025. Nello specifico, la variante single motor guadagna 8 CV di potenza, raggiungendo quota 220, mentre la versione AWD, con il doppio motore, arriva 300 CV tondi tondi.

Migliora anche l'autonomia, con la single motor che incrementa di oltre 19 km la percorrenza con una carica, e la AWD che aggiunge quasi 21 km al valore precedente. Così, la single motor supera i 495 km con un pieno d'energia e l'AWD con il doppio motore va oltre i 455 km con una carica del pacco batteria che, per tutte, è di 85 kWh.

Per quanto riguarda la capacità di ricarica, invece, accettando una potenza di 150 kW in corrente continua, la Honda Prologue recupera l'energia necessaria a percorrere oltre 104 km in circa 10 minuti. Un dato interessante, se si considera, che, entro il 2030, i proprietari di Honda elettriche avranno accesso a circa 100.000 punti di ricarica rapida DC in tutto il Nord America.



