Tua: presentati i bus elettrici per la strada parco in Abruzzo

Presentati questa mattina, nella sede della Tua a Pescara, i primi autobus elettrici che percorreranno l'ex tracciato ferroviario attualmente noto come 'strada parco'. "Parliamo del servizio - ha spiegato il presidente Tua, Gabriele De Angelis - in attesa del filobus, ma potremo da subito avviare questo trasporto a energia verde. Si tratta di una svolta epocale per questa città perché trasferiremo moltissimi chilometri dalla gomma a questo nuovo sistema completamente elettrico. Quindi evitiamo di immettere nell'aria mille tonnellate di anidride carbonica in un anno, trasportando tanti passeggeri per un tracciato moderno e una viabilità veloce e verde e rispettosa dell'ambiente. Pescara aspettava da tantissimi anni questo momento e finalmente siamo arrivati".

Sulla data di avvio del servizio il presidente della Tua ha aggiunto: "Stiamo aspettando le ultime formalità e crediamo, nel giro di pochi giorni, di avere tutte le autorizzazioni della Regione Abruzzo che ha già completato l'iter per poter immettere questi mezzi sul circuito protetto già collegato con i semafori.

All'inizio i mezzi in funzione saranno 7 e garantiranno il pieno svolgimento del servizio così come poi continuerà attraverso i filobus con il pantografo e la tecnologia relativa".

Per il collegamento con il filobus De Angelis ha detto: "Per il transito del filobus c'è una procedura diversa e attendiamo l'autorizzazione di Nasfisa, l'autority della sicurezza. Si dovranno fare le ultime verifiche e gli ultimi controlli, ma nel frattempo la parte centrale di questo servizio partirà lo stesso con il Brt, sistema moderno, efficace e funzionale, che avrà il doppio vantaggio di testare le tratte e abituare l'utenza a questo nuovo servizio in attesa del filobus che è soggetto alle ultime verifiche".

I tre bus presenti questa mattina in deposito hanno una lunghezza di 11 e 12 metri. Nei prossimi 90 giorni la flotta verrà potenziata con l'arrivo di due bus da 18 metri, altri bus e mini bus, tutti elettrici, per un totale di 19.



