Bmw, lo stabilimento di Monaco si evolve per la Neue Klasse

Presso lo stabilimento di Monaco di Baviera del gruppo Bmw si stanno realizzando 3 capannoni deputati alla costruzione della carrozzeria della Neue Klasse, in cui lancio è previsto nell'estate 2026. Dall'anno successivo, nello stesso impianto verranno prodotti veicoli 100% elettrici.

I primi esemplari pre-serie della Neue Klasse saranno assemblati, prima della fine dell'anno, nello stabilimento pilota del centro di ricerca e Innovazione (FIZ) del gruppo con il supporto del team di produzione dello stabilimento di Monaco.

Lo stesso impianto di Monaco, inoltre, sta collaborando con il personale del nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove verrà avviata la produzione del primo modello della Neue Klasse a fine 2025.

Il passaggio verso la costruzione di veicoli elettrificati comporta anche cambiamenti nei ruoli e nelle competenze dei dipendenti, che possono essere preparati gradualmente per nuovi contenuti lavorativi. Negli ultimi anni, infatti, sono stati creati circa 5.500 posti di lavoro all'interno del gruppo Bmw per la generazione attuale e futura dei motori elettrici, ed oltre tre quarti di questi sono stati frutto di una riorganizzazione interna.

Come ha spiegato il direttore dello stabilimento di Monaco di Baviera Peter Weber, con la Neue Klasse verranno ridotti significativamente i costi di produzione, anche per via della costruzione di una sola variante di motore, che comporta una riduzione dei passaggi di produzione e del numero di componenti, come, ad esempio, i cablaggi, che prima variavano in base al tipo di motore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA