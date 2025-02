Kia, nuovi servizi per le auto elettriche in Olanda ed USA

Kia sta lavorando per incrementare le potenzialità delle auto elettriche migliorando i servizi legati a quest'ultime. Infatti, da fine mese introdurrà lo Smart Charging nei Paesi Bassi e dei servizi V2H, acronimo di vehicle to home, in alcuni stati USA.

Il primo consentirà ai proprietari di veicoli elettrici di ottimizzare i costi di ricarica sfruttando le tariffe delle fasce orarie favorevoli nell'arco della giornata. Nello specifico, l'app Kia Smart Charge, disponibile gratuitamente sia su Apple Store che su Google Play Store, è compatibile con qualsiasi caricabatterie domestico, e permette di coordinare i dati del veicolo e del fornitore di energia al fine effettuare la ricarica nei momenti più convenienti.

Oltre al servizio Vehicle to Grid (V2G), che dalla fine di quest'anno consentirà ai clienti di scambiare l'energia in eccesso inviandola alla rete, dal 28 febbraio Kia introdurrà negli USA il servizio V2H in sette stati, tra cui la California.

Questo consentirà alla EV9 di fungere da fonte di alimentazione di emergenza durante le interruzioni di fornitura di elettricità. Inoltre, permetterà al Suv a batteria di immagazzinare energia quando le tariffe elettriche sono basse, per cederla all'abitazione nel momento in cui diventano più alte, al fine di abbassare i costi legati all'approvvigionamento energetico domestico.

Si tratta di un'iniziativa che rispecchia la visione più ampia del gruppo di trasformare i veicoli elettrici in risorse energetiche essenziali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA