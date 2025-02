Motus-E e Unem, più colonnine nei distributori di carburante

Motus-E e Unem insieme per le colonnine di ricarica nei distributori di carburante. Le due associazioni hanno firmato un protocollo d'intesa al ministero delle Imprese e del made in Italy alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci. Parte quindi un Tavolo tecnico tra le due associazioni con l'obiettivo di promuovere iniziative congiunte e dare supporto per lo sviluppo di impianti su strade e autostrade. "Il protocollo nasce dalla comune esigenza di trovare soluzioni per la promozione di una mobilità sempre più decarbonizzata che risponda ad una logica di pluralità e neutralità tecnologica - ha commentato il presidente di Unem Gianni Murano - e la rete di distribuzione carburanti è un luogo prezioso dove installare le colonnine di ricarica".

"Sarà anche l'occasione di riqualificare gli impianti esistenti - ha proseguito - coerentemente con gli indirizzi del Governo, ampliando l'offerta per i consumatori a tutte le energie per la mobilità. Non è più tempo di contrapposizioni - ha concluso - ma di collaborazione per concorrere ad un obiettivo condiviso". "La firma di questo protocollo rappresenta un esempio dell'approccio pragmatico e coeso con cui può essere accompagnata e valorizzata la transizione tecnologica della mobilità, mettendo a sistema le preziose competenze dei diversi settori chiamati a dare il proprio contributo in tutti gli ambiti del mondo dei trasporti", ha detto il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, sottolineando che "per costruire una politica industriale organica e lungimirante è indispensabile superare qualsiasi attrito meramente ideologico, lavorando tutti insieme per supportare l'innovazione e l'infrastrutturazione volte a rilanciare la competitività internazionale dell'Italia e dell'Europa".



