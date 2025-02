GM Ionna apre in Usa primo distributore stile retro' per EV

Per chi conosce i quadri di Hopper, l'atmosfera della prima Rechargery - inaugurata da Ionna (la jv per le ricariche elettriche in Usa di cui fa parte General Motors) al Research Triangle Park nel North Carolina - richiama proprio le stazioni di servizio degli Anni '50 e '60 ed è decisamente retro' e accogliente, con una spiccata personalità e un ambiente accogliente.

"Per i conducenti di veicoli elettrici abituati a caricabatterie rapidi anonimi nel retro del parcheggio di un supermercato - ha affermato Duncan Aldred vicepresidente di Ionna global commercial growth strategies and operations - questa Rechargery fornirà un'esperienza migliore, rispondendo al chiaro segnale che arriva dai consumatori su ciò che desiderano".

Quello del Research Triangle Park è il primo ingresso di una rete pianificata da costa a costa che dovrebbe espandersi a nord in Canada nei prossimi anni. Il distributore - che eroga elettricità attraverso 10 colonnine con potenza fino a 400 kW - offre snack, servizi igienici, wi-fi gratuito ed è pet-friendly.





