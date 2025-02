Da Toyota sistema Fuel Cell a idrogeno di terza generazione

Il Gruppo Toyota si prepara a lanciare sul mercato un sistema di terza generazione di propulsione a idrogeno, dotato di più evolute ed efficienti batterie a combustibile abbinate a unità elettriche più performanti.

Le nuove Fuel Cell equipaggeranno i veicoli della Casa delle Tre Ellissi che saranno messi in commercio a partire dal 2026 e sono state progettate sin dall'inizio per poter essere utilizzate sia sulle automobili sia sui furgoni e sui camion pesanti (oltre che su mezzi da lavoro come trattori e scavatrici e su treni e navi). La loro commercializzazione permetterà, così, di aprire la strada a una maggior diffusione dell'idrogeno per il trasporto di merci su lunga distanza.

Cardine della nuova generazione di pile a combustibile è la durata del sistema, raddoppiata rispetto al passato ed equiparabile - dicono in Toyota - a quella degli attuali motori Diesel convenzionali. In aggiunta, il 3Gen FC System promette miglioramenti nelle performance e una significativa riduzione dei costi di produzione e di gestione rispetto alle attuali proposte. La maggior efficienza promette, inoltre, il 20% in più di strada percorsa a parità di caratteristiche del veicolo e di quantità di idrogeno utilizzata.

Le prime applicazioni su veicoli di serie della Casa delle Tre ellissi sono appunto attese per il 2026, su modelli commercializzati in Nord America, Cina ed Europa. Questa nuova generazione di Fuel Cell sarà presentata al grande pubblico in occasione dell'International Hydrogen & Fuel Cell Expo di Tokyo, in programma nella capitale nipponica mercoledì 19 febbraio.



