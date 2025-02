La Mazda MX-5 diventa elettrica con Electrogenic

La roadster più venduta al mondo, la Mazda MX-5, è stata rivisitata da Electrogenic, che propone un kit di trasformazione in grado di convertirla ad un'alimentazione 100% elettrica. Adattabile alla prima generazione, ed utilizzabile anche per la seconda, il kit in questione comporta la sostituzione dell'unità termica con quella elettrica, per un incremento della massa di 100 kg ed un aumento di potenza di circa 50 CV, visto che passa dai 115 CV del modello originale a 163 CV, con una coppia di 250 Nm sempre disponibile.

Con la trasformazione in EV sparisce anche la trasmissione, ma non cambia la distribuzione dei pesi ideale che, abbinata alla trazione posteriore, rende la guida agile e divertente.

La batteria ha una capacità di 42 kWh, può essere ricaricata anche con corrente continua, e consente di percorrere oltre 240 km con un pieno d'energia.

A livello di prestazioni, lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in un tempo di 6 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di circa 185 km/h.



