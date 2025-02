La smart ForTwo diventa 4Teen "Bespoke Edition"

Con Aznom e Newtron la smart Fortwo di prima generazione torna d'attualità, visto che è stata trasformata in una versione 100% elettrica denominata 4Teen "Bespoke Edition". Spinta da un motore elettrico da 6 o 15 kW alimentato da un pacco batterie LiFePO4 da 11,4 kWh, promette un'autonomia fino 140 km.

La citycar per eccellenza è disponibile in due versioni, L6e ed L7e, con la prima che può essere guidata a partire dai 14 anni con il patentino AM ed ha una velocità massima di 45 km/h, mentre la seconda può essere condotta da 16 anni ed ha una velocità di punta di 90 km/h. Inoltre, i clienti possono personalizzarla sia all'esterno, mediante la colorazione della cellula Tridion e dei pannelli carrozzeria, che all'interno, attraverso materiali e finiture differenti.

Frutto di un processo di ricostruzione, la 4Teen "Bespoke Edition" riduce l'impatto ambientale riportando in vita un'auto usata, e la conversione in elettrico effettuata da Newtron prevede la sostituzione di tutte le parti meccaniche soggette ad usura. Inoltre, la vettura viene completamente disassemblata prima delle modifiche e poi riverniciata in vista del riassemblaggio, mentre gli interni vengono totalmente rinnovati e rigenerati.

