Green Ncap, da elettriche a benzina: ecco le auto più 'verdi'

Sono otto le auto analizzate da Green Ncap nel 2024 che si sono classificate al primo posto della propria categoria: Byd Dolphin Design Electric, la Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid, le Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric e Kona Electric, la Jeep Avenger Summit Electric, la Opel/Vauxhall Corsa Electric, la Peugeot 308 1.5 BlueHDI diesel e la VW Taigo 1.0 TSI benzina.

Provenienti da Cina, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti hanno raggiunto il vertice della propria categoria, rivelando il potenziale dei veicoli di ridurre al minimo l'impatto ambientale in relazione alle emissioni e alle prestazioni su strada.

La Opel/Vauxhall Corsa, della categoria city car, si è aggiudicata l'encomio per l'auto 'Full Electric' più performante, raggiungendo il miglior risultato complessivo nel 2024. La Peugeot 308 è al primo posto, invece, nella categoria diesel, la VW Taigo è risultata la migliore tra quelle a benzina, mentre l'auto ibrida più rispettosa dell'ambiente è stata la Honda Civic.

Se da una parte i veicoli elettrici tendono a prevalere nelle premiazioni, Green Ncap ha assegnato premi di categoria ad auto ibride, diesel e a benzina: anche se ottengono valutazioni con minor numero di stelle, sono riuscite, comunque, a ridurre le emissioni e a migliorare la propria efficienza. I vincitori delle singole categorie sono stati scelti tenendo conto di parametri come 'aria pulita', 'efficienza energetica' e 'gas serra'.

Nella categoria auto familiari la Hyundai Ioniq 6 First Edition Electric primeggia tra le 'grandi' mentre tra le più piccole si aggiudica la prima posizione di questa speciale classifica la Byd Dolphin Design Electric. Jeep Avenger Summit Electric è al primo posto nella categoria delle monovolume piccole mentre tra i suv piccoli è la Kona Electric che si conferma al primo posto. Per la categoria full electric il primo posto va alla Opel/Vauxhall Corsa Electric mentre tra le diesel, come detto, primeggia Peugeot 308 1.5 BlueHDI e VW Taigo 1.0 TSI per le motorizzazioni benzina. A vincere nella categoria ibrida, infine, è la Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid.

"Ci auguriamo che questi risultati aiutino gli acquirenti ad essere più informati per quanto riguarda l'impatto ambientale delle auto - ha dichiarato Aleksandar Damyanov, responsabile tecnico Green Ncap. - Green Ncap è consapevole che non sono solo le caratteristiche ambientali ad attrarre gli acquirenti di auto più ecologiche o elettriche, ma anche le prestazioni di guida e la potenza. Nel nuovo rating, che sarà pubblicato nel corso dell'anno, tutte le fasi dei test includeranno una 'Valutazione del Ciclo di Vita' dell'auto e offriremo informazioni sui diversi comportamenti e capacità di ricarica dei veicoli, sulle prestazioni in condizioni climatiche di freddo, sull'autonomia di guida e sull'efficienza energetica".

