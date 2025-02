Consegnati ad Asti i primi bus Mercedes-Benz eCitaro K

Sono stati consegnati in Italia, all'azienda di trasporti della città di Asti, i primi esemplari prodotti in Europa del bus elettrico compatto Mercedes-Benz eCitaro K.

Insieme a 4 mezzi a batterie da 10,63 metri, usciti dalla catena di montaggio di Mannheim, avviata nell'autunno dello scorso anno, la Asp Spa ha ricevuto 12 eCitaro da 12 metri, prodotti nello stesso impianto. A questa flotta di bus elettrci si aggiungerà a breve un ulteriore eCitaro, già ordinato.

Alle dimensioni compatte, il modello K abbina un passo di 4.398 mm, inferiore di circa 1,5 metri rispetto all'eCitaro standard. Vanta, inoltre, un diametro di sterzata di soli 17,28 metri. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto all'impiego nei centri storici. I suoi 6 pacchi batterie di tipo NMC3 da 588 kWh assicurano percorrenze medie di 400 km per ciclo di ricarica. Omologato per 81 passeggeri (26 seduti e 54 posti in piedi), può ospitarne 4 in più rispetto ai 77 del modello a passo lungo che però, a suo favore, dispone di 30 sedute.

Alla cerimonia di consegna dei nuovi mezzi, tenutasi presso la sede di Asti Servizi Pubblici, hanno presenziato Maurizio Rasero, sindaco di Asti, e alcuni rappresentanti della Daimler Bus.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA