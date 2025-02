A Bologna 127 bus a idrogeno entro il 2026

Anche gli autobus a idrogeno entrano a far parte della flotta di Tper. Dalla prossima primavera circoleranno per Bologna i Solaris Urbino 12 hydrogen, acquistati con fondi Pnrr. Entro il 2026 ci saranno 127 bus a idrogeno a Bologna e 10 a Ferrara.

"I primi 34 bus a idrogeno entreranno in servizio entro l'estate", spiega l'ad Tper, Giuseppina Gualtieri, presentando il primo mezzo in piazza Maggiore. Insieme a lei, l'assessore comunale alla mobilità, Michele Campaniello, il presidente della commissione ambiente, trasporti e mobilità della Regione Emilia-Romagna, Paolo Burani, l'ad di Solaris Italia, Havier Iriarte.

Complessivamente Tper ha pianificato investimenti per oltre 430 milioni di euro da qui al 2030 in innovazione e mobilità sostenibile: non solo il rinnovo delle flotte con nuovi bus, sempre più confortevoli e green, ma anche il continuo sviluppo di infrastrutture a supporto della decarbonizzazione, il miglioramento dei sistemi digitali di pagamento e di infomobilità.

"L'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2023 non è solo un obiettivo di mandato, ma un obiettivo concretamente raggiungibile", assicura l'assessore Campaniello per il quale i mezzi pubblici ad idrogeno "sono un tassello molto importante del progetto che stiamo portando avanti". Con i bus elettrici, il tram e la Sfm "si completa il quadro di un servizio pubblico capillare - aggiunge - vicino alle esigenze dei cittadini, ma soprattutto sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA