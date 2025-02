Volkswagen, in futuro un'elettrica da circa 20.000 euro

Tra i piani per il futuro di Volkswagen, presentati nella riunione di fabbrica a Wolfsburg, dal ceo Thomas Schäfer, rientra anche la realizzazione di un modello entry-level dal costo di circa 20.000 euro, che è stato visionato in anteprima dai dipendenti della casa tedesca. Tutti gli altri potranno visionarla in veste di show car all'inizio di marzo, mentre per la versione di serie bisognerà attendere il 2027, anno in cui è previsto il debutto.

Il nuovo modello farà parte di una famiglia di piccole auto elettriche basate sull'evoluzione della piattaforma MEB, tra cui la versione di serie della show car ID. 2all, che sarà in vendita nel 2026 ad un prezzo base inferiore a 25.000 euro.

D'altra parte, la mobilità elettrica a basso costo rappresenta uno dei pilastri centrali del Future Plan del marchio, che ha già una gamma BEV introdotta a partire dal 2019 ed identificata dalla sigla ID, vetture che sono state vendute in oltre 1,35 milioni di esemplari dal debutto.

"Con l'esito dei negoziati di dicembre, abbiamo lanciato il più grande piano per il futuro nella storia di Volkswagen - ha affermato Schäfer - stiamo seguendo un percorso ambizioso per raggiungere i nostri obiettivi concordati. Un passo decisivo in questo senso è rendere la mobilità elettrica attraente per tutti: questa è la promessa del nostro marchio". In questo contesto, Wolfsburg rimarrà il centro per l'innovazione e le competenze produttive, e l'impianto principale sarà deputato a stabilire nuovi standard nella produzione automobilistica.

