AirNAM Scorpio, è il primo quadriciclo elettrico gonfiabile

Si avvicina alla produzione, seppure in piccola serie grazie alla collaborazione con la francese Fabrique des Mobilités, il primo quadriciclo 'gonfiabile' AirNAM Scorpio in cui le parti normalmente realizzate in metallo, plastica o fibra rinforzata sono sostituite - come nei gommoni oe altri in molti grandi giochi estivi - da tubolari che diventano rigidi per effetto della pressione interna.

Dopo avere realizzato il primo esemplare partendo da un materassino da spiaggia e altri oggetti di recupero, il messicano 47enne Benoît Payard ha via via sviluppato la sua invenzione - premiata con la medaglia d'oro al Concours Lépine - ed è arrivato ad una versione più complessa, ma più soddisfacente dal punto di vista dell'efficienza energetica, che si muove con il solo motore elettrico ricaricato attraverso pannelli fotovoltaici, egualmente flessibili.

Classificato in Francia come veicolo di categoria L1eA, Scorpio può trasportare due adulti e due bambini e si muove su quattro ruote - spinte da un motore elettrico Valeo da 15 kW - fino ad arrivare ad una velocità di 25 km/h ideale per muoversi in città. Come mostra una immagine diffusa da AirNAM, il veicolo - che richiede per il montaggio pochi passaggi oltre che un generatore di pressione (come quelli utilizzati per le piscine) quando non è utilizzato può essere riposto in tre borse, di cui due per le coppie di ruote.

