Leasys e-MOVE, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine

La transizione energetica coinvolge anche i servizi di noleggio auto a lungo termine. Si chiama e-MOVE ed è la soluzione di noleggio a lungo termine lanciata da Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, dedicata ai soli veicoli a basse emissioni (BEV e PHEV).

Leasys e-MOVE si integra con l'iniziativa "Elettrico Facile" del gruppo Stellantis, il nuovo approccio volto a sostenere un passaggio semplice e accessibile a tutti ai veicoli elettrici, presentando una connotazione chiara e al tempo stesso trasversale: un'offerta modulare di soluzioni rinnovate, adatte a tutti i target, dai privati e liberi professionisti per arrivare a grandi aziende e al mondo flotte.

Nel caso di clientela privata, partita iva e pmi, e-MOVE viene proposto con un canone mensile che include, oltre a una serie di servizi quali coperture assicurative rca e riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria ed assistenza stradale, anche un set di servizi per la mobilità elettrica. Tra queste ultime rientrano la easyWallbox per la ricarica domestica, un voucher del valore di 50 euro per le prime ricariche sulla rete pubblica e l'accesso ad un'App per individuare le colonnine di ricarica.

Per le aziende che ne fanno richiesta, inoltre, viene proposto un servizio per l'implementazione dell'infrastruttura di ricarica presso l'azienda, o la fornitura di wallbox connesse incluso il servizio di installazione qualora necessario.

Infine, nel caso delle flotte aziendali, il fleet manager può monitorare i consumi delle vetture elettriche aziendali, e distinguere facilmente le ricariche effettuate presso le colonnine pubbliche, in azienda o a casa presso il driver. Ciò permette una corretta contabilizzazione dei rimborsi per le ricariche effettuate dalle company cars con wallbox domestica, registrare i mezzi aziendali, monitorare i costi di ricarica e gestire in tempo reale la flotta elettrica.



