Norvegia da record, elettrico 96% delle auto vendute a gennaio

La Norvegia si avvicina all'obiettivo di vendere solo auto a zero emissioni a partire da quest'anno: a gennaio le nuove immatricolazioni sono state per il 95,8% di auto completamente elettriche, un livello senza pari nel resto del mondo. Il mese scorso sono state vendute 8.954 auto elettriche su un totale di 9.343 unità, ha annunciato lunedì l'Ufficio norvegese per le informazioni sul traffico stradale (Ofv). Dei 50 modelli più venduti, solo due non erano completamente elettrici, il primo dei quali si è piazzato al 33/o posto, ha specificato l'OFV. A titolo di confronto, secondo l'Acea nel 2024 la quota di veicoli elettrici in Europa era del 13,6%, in calo per la prima volta da quando le vendite sono aumentate vertiginosamente nel 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA