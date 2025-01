Funaro, nostro obiettivo è creare mobilità che sia sostenibile

"Il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di andare a creare una mobilità che sia sostenibile e che connetta non solo i quartieri della città ma che connetta anche l'area metropolitana ed in questo caso anche oltre perché vengono presentati dei progetti che arrivano anche fino a Prato. Se noi vogliamo dare risposte ai cittadini che si muovono fra l'area metropolitana e la città di Firenze bisogna farlo connettendo la città". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa per fare il punto sugli interventi in via di realizzazione e progettazione del sistema tramviario nell'area tra Firenze e Prato.

Funaro ha spiegato che il lavoro "è su due fronti. Sulla presentazione del progetto a livello ministeriale e col coinvolgimento del nostro europarlamentare Dario Nardella che sta interloquendo a livello europeo per trovare più linee di finanziamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA