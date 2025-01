Su Roger, l'app che fa da "assistente di viaggio" e da biglietto virtuale per bus e treni in Emilia-Romagna, approdano anche auto e scooter dello sharing Corrente. Nell'applicazione, che è scaricata da oltre 450mila utenti, c'è ora la possibilità di cercare un mezzo elettrico del servizio Corrente per prenotarlo. In regione lo sharing - con oltre 100mila iscritti - è attivo a Bologna, Ferrara, Parma, Imola e Casalecchio di Reno.



